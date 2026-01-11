Baranzate si appresta a celebrare Don Livio, figura importante per la comunità. Nel frattempo, si sta completando la nuova “piazza spugna”, uno spazio di aggregazione che integrerà anche funzioni di raccolta delle acque piovane. Un progetto volto a valorizzare il territorio e a offrire un punto di ritrovo per i cittadini, contribuendo allo sviluppo sostenibile del paese.

. Davanti alla chiesta di vetro è in via di completamento la realizzazione della nuova “piazza spugna”, ossia una piazza che avrà anche valenza di raccolta dell’acqua piovana, oltre che di luogo di aggregazione per i baranzatesi. Tale piazza sarà intitolata a Don Livio Milani, ordinato sacerdote . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Baranzate si prepara a celebrare il suo Don Livio

