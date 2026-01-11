Bang! nell’occhio | Weill la gallerista utopica

Berthe Weill, gallerista attiva nella Parigi dei primi del Novecento, è una figura significativa nel panorama delle avanguardie, sebbene spesso poco approfondita nella critica. La sua attività ha contribuito a promuovere artisti emergenti e a creare un ambiente culturale innovativo. Questa introduzione esplora il ruolo di Weill come figura chiave e la sua influenza nel contesto artistico dell’epoca, offrendo uno sguardo più approfondito sulla sua figura e sul suo operato.

Negli annali delle avanguardie parigine di primo Novecento la figura di Berthe Weill è ben presente; non altrettanto nella relativa letteratura critica, dove in genere la sua presenza risulta rapsodica .

