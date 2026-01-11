Banff Mountain Film Festival World Tour Italia | a Bologna il meglio del cinema di montagna e avventura

Il Banff Mountain Film Festival World Tour torna in Italia con la sua 14ª edizione, offrendo a Bologna la possibilità di scoprire il meglio del cinema di montagna e avventura. La rassegna presenta film che esplorano le sfide e le meraviglie del mondo outdoor, offrendo un’occasione per appassionati e curiosi di approfondire l’universo delle attività in ambienti naturali.

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all'avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e fa tappa a Bologna.L'appuntamento è per lunedì 02 marzo 2026, presso il Cinema Arlecchino.

Banff Mountain Film Festival World Tour Italia: a Torino il meglio del cinema di montagna e avventura - Film che non si limitano a raccontare imprese sportive, ma che esplorano temi profondi e contemporanei come il cambiamento, la resilienza, il rapporto tra uomo e ambiente e il desiderio di spingersi o ... torinotoday.it

Torna a Trieste il Banff Mountain Film Festival Tour, con la proiezione di pellicole che raccontano storie affascinanti, imprese fuori dal comune e molto altro. Appuntamento il prossimo 4 marzo - facebook.com facebook

