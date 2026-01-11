Bancomat fatto esplodere a Macherio | i ladri fuggono con il bottino

Nella notte tra il 10 e l'11 gennaio 2026, a Macherio, un gruppo di malviventi ha fatto esplodere un bancomat presso la Banca di Credito Cooperativo di Triuggio. L'episodio ha causato danni e il furto del denaro contenuto nella macchina. L'intervento delle forze dell'ordine è attualmente in corso per ricostruire l'accaduto e individuare gli autori dell'azione criminosa.

Macherio (Monza Brianza), 11 gennaio 2026 - Un forte boato ha svegliato la notte scorsa gli abitanti della frazione Bareggia di Macherio per il bancomat fatto saltare con l'esplosivo alla Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro. Assalti ai Bancomat della Lombardia con l’esplosivo: sei arresti fra Sondrio, Brescia e Lodi Botto nella notte. Erano circa le 3.45 quando è stato avvertito un enorme botto che ha danneggiato la vetrata dell'istituto di credito dove era posizionato lo sportello esterno sotto il condominio e vicino all'ufficio postale. Gli ordigni fai da te, i bancomat nel mirino: nel video l’esplosione e il colpo (da 16mila euro) a segno in pochi minuti a Magenta L’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bancomat fatto esplodere a Macherio: i ladri fuggono con il bottino Leggi anche: Guidizzolo, fanno esplodere sportello bancomat e fuggono con il bottino Leggi anche: Assalto alle poste di Collesalvetti: ladri fanno esplodere il bancomat e fuggono con oltre 50mila euro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Un altro bancomat fatto esplodere in Calabria: l’ultimo “colpo” a Vallefiorita - Questa notte, i soliti ignoti hanno distrutto lo sportello automatico della BCC di Montepaone a Val ... corrieredellacalabria.it

Bancomat sotto attacco in Calabria, un altro fatto saltare nella notte - Un altro colpo contro un impianto bancomat calabrese, a poche ore di distanza dall’ultimo, avvenuto a Decollatura appena 24 ore fa, e ad a meno di un mese da un primo caso a Lauropoli, nel cosentino. cn24tv.it

Decollatura, bancomat fatto esplodere nella notte con la “marmotta”: colpo da 200 mila euro - facebook.com facebook

#Napoli Uno sportello bancomat è stato fatto esplodere nella notte. Indagini in corso per rintracciare i ladri in fuga. La portata del bottino è ancora da quantificare x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.