Banca Pesaro e Atletica | il patto c’è le gare anche

Nel 2026, Pesaro si conferma capitale dello sport e della collaborazione tra BCC Banca di Pesaro e Atletica Banca di Pesaro. La partnership, rinnovata, porta con sé un nuovo calendario di eventi e gare sportive, celebrando anche il 120° anniversario della banca. Un impegno condiviso che rafforza il legame tra comunità e sport, promuovendo valori di crescita, salute e vicinanza nel territorio.

Pesaro si prepara a vivere un 2026 di grande fermento sportivo grazie alla rinnovata collaborazione tra BCC Banca di Pesaro e Atletica Banca di Pesaro, nel segno di un doppio motivo di festa: il nuovo calendario di gare e il 120° anniversario della banca. La conferma della sponsorizzazione, siglata il 9 gennaio nella sede di via Fratelli Cervi, garantirà continuità a un rapporto ormai storico tra l'istituto di credito e la società podistica. Tra gli eventi più attesi c'è il ritorno della Villa Fastiggi Ten, gara di 10 km che partirà dalla sede della BCC e attraverserà le strade del quartiere, trasformandosi in una vera festa di comunità, oltre all'immancabile 'La Panoramica'.

Lunedì 29 dicembre 2025 NEWS DA ASCOLTARE Natale e capodanno sorridono i ristoratori Pesaresi. Il Coro San Carlo rinnova la tradizione dell'epifania in cattedrale. Banca di Pesaro: grandi numeri in vista del 120° dell

