Banca Annia suona la dodicesima sinfonia all' Arena
La Banca Annia Padova Women conferma il suo rendimento vincente con una brillante prestazione alla Arena di Castel d’Azzano, affrontando con determinazione la terza in classifica. Questo risultato rappresenta il dodicesimo successo consecutivo in terra scaligera, sottolineando la costanza e la crescita della squadra. Una prova di carattere che rafforza la posizione in classifica e testimonia il continuo impegno del club.
Dodicesimo successo in terra scaligera in altrettante partite per la Banca Annia Padova Women, che si impone sabato 10 gennaio anche nella difficile trasferta di Castel d’Azzano in casa della terza in classifica, Arena. Nel campionato di volley femminile di serie B1, Masiero e compagne si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Banca Annia suona l'undicesima sinfonia e vede la vetta
Leggi anche: Banca Annia, si riparte dalla trasferta di Castel d’Azzano: sabato altro big match con Arena
#serieB1 #gironeC #mercato Aduna Padova Women #GiorgiaSilotto SERIE B1-C. Aduna, arriva la schiacciatrice Giorgia Silotto PADOVA. Schiacciatrice completa, con grinta e talento, si unisce alla Banca Annia per il proseguo della stagione 2025/2026 https:/ - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.