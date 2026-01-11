Bagnoni apre una clinica privata. Un centro per l’alta cura delle pelle. Luxcare per tornare giovani.

Il dottor Giovanni Bagnoni, dermatologo, apre Luxcare, un centro privato dedicato alla cura avanzata della pelle. Con sedi a Marina di Carrara e Livorno, il centro offre servizi specializzati per il benessere cutaneo e il mantenimento della giovinezza. Dopo aver lavorato in ambito ospedaliero, Bagnoni si dedica ora alla libera professione, proponendo un approccio professionale e personalizzato per ogni esigenza di cura della pelle.

Il dermatologo Giovanni Bagnoni lascia l’ospedale per dedicarsi alla libera professione. E lo farà con Luxcare, due ambulatori privati con sede a Marina di Carrara e Livorno. Primario degli Spedali Riuniti di Livorno, del Nuovo ospedale delle Apuane di Massa e coordinatore clinico dell’Unità di melanoma e tumori cutanei per l’Asl Toscana nord ovest inizierà questa nuova avventura con la compagna, l’imprenditrice carrarese Alessandra Benedetta Caffaz. Tutti in città si chiedevano come mai il negozio di abbigliamento White di piazza Alberica di Alessandra fosse ancora chiuso. La risposta è semplice: diventerà un punto nodale del progetto Luxcare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

