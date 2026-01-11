Avengers Doomsday | Simu Liu rompe il silenzio sul ritorno di Shang-Chi

Simu Liu ha recentemente condiviso aggiornamenti sul ritorno di Shang-Chi nel Marvel Cinematic Universe. Dopo le voci e le speculazioni, l’attore conferma la presenza del personaggio in nuovi progetti, suscitando interesse tra i fan. Questa notizia apre nuove prospettive per il franchise, che continua a espandersi con personaggi e storie sempre più articolate. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sul futuro di Shang-Chi e dell’universo Marvel.

Il futuro del Marvel Cinematic Universe si prepara a riaccogliere uno dei suoi volti più amati: Shang-Chi. Dopo il successo del film d'esordio nel 2021, i fan si sono chiesti a lungo quando avrebbero rivisto l'esperto di arti marziali interpretato da Simu Liu. La risposta è arrivata: il guerriero dei Dieci Anelli sarà tra i protagonisti di Avengers: Doomsday. In una recente intervista rilasciata a ComicBook durante la promozione della serie The Copenhagen Test, Simu Liu ha offerto interessanti anticipazioni sull'evoluzione del suo personaggio e sul suo ruolo nel prossimo crossover dei fratelli Russo.

How Shang-Chi Has Changed in Avengers: Doomsday Revealed by Simu Liu (Exclusive) - Chi has grown as a character since audiences last saw him, setting up his role in Avengers: Doomsday. comicbook.com

Simu Liu fears leaking spoilers ahead of 'Avengers: Doomsday' - Any word can become a headline; that’s what Simu Liu now fears as he is set to reprise his superhero role, Shang Chi, in Avengers: Doomsday. thenews.com.pk

