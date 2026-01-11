Auto si ribalta in pieno centro a Molfetta | illesi quattro ragazzi

Nella notte di domenica 11 gennaio, un’auto si è ribaltata nel centro di Molfetta. Fortunatamente, quattro giovani coinvolti sono rimasti illesi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno assicurato la sicurezza e gestito la situazione. L’evento ha attirato l’attenzione degli abitanti, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza alla guida.

Poco dopo la mezzanotte di domenica 11 gennaio, un'auto si è ribaltata in pieno centro a Molfetta. Tempestivo è scattato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto per prestare soccorso.All'interno del veicolo c'erano quattro ragazzi, che sono riusciti a uscire autonomamente.

