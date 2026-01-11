Auto sbanda a Campagnola tre ventenni feriti

Nella periferia di Campagnola, alle prime ore del 11 gennaio 2026, un’auto è uscita di strada, sbandando e finendo in un fossato vicino alla strada provinciale tra Novellara e Carpi. L’incidente ha coinvolto tre giovani, tutti feriti. L’evento si è verificato poco dopo le cinque del mattino in località Ponte Vettigano, senza causare altre persone coinvolte.

Campagnola (Reggio Emilia), 11 gennaio 2026 – Si è rischiato il peggio, poco dopo le cinque della scorsa notte, quando alla periferia di Campagnola, sulla strada provinciale tra Novellara e Carpi, in località Ponte Vettigano, un'autovettura ha sbandato improvvisamente andandosi a schiantare nel fossato, contro muretto dell'accesso a un'area privata. Tre i giovani coinvolti nello schianto dell'auto, condotta da un ragazzo di 23 anni, residente a Novellara. Sul posto sono intervenuti due ambulanze della Croce rossa, l'automedica della Bassa, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla, per mettere l'auto in sicurezza.

