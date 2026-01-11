Auto contro furgone sulla provinciale 10 | coinvolto un bambino di quattro anni

Oggi, alle 14.30, sulla provinciale 10 tra Parma e Cremona a Ragazzola, si è verificato un incidente tra un'auto e un furgone, coinvolgendo un bambino di quattro anni. La dinamica e le eventuali conseguenze sono ancora in fase di accertamento. Le autorità sono intervenute sul luogo per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

Poco dopo le 14.30 di oggi si è verificato un incidente stradale a Ragazzola, lungo la strada provinciale 10 Parma–Cremona. Un'automobile e un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati mentre percorrevano un tratto rettilineo della carreggiata, terminando la loro corsa.

