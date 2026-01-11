Auto ariete ed esplosivo assalto al bancomat Credem di Formigine
Questa mattina presto, i residenti di Formigine sono stati svegliati da un forte rumore e da un’esplosione nel centro storico. L’evento ha coinvolto un tentativo di assalto al bancomat Credem, lasciando la comunità colpita e in attesa di ulteriori aggiornamenti. La vicenda evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle aree urbane di fronte a episodi di criminalità.
Questa mattina presto i residenti di un'area del centro storico di Formigine, sono stati svegliati da rumori violenti provenienti dalla strada, seguiti da un'inequivocabile esplosione. Una banda di criminali ha infatti messo a segno un colpo allo sportello bancomat della filiale Credem, che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
