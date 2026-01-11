Australian Open 2026 il tabellone di qualificazione femminile e i sorteggi delle azzurre

L’edizione 2026 degli Australian Open si avvicina, con particolare attenzione ai tornei di qualificazione femminile e alle azioni delle giocatrici italiane. Mentre si definiscono i dettagli dei sorteggi e il tabellone, si delineano le prime strategie per affrontare uno dei principali appuntamenti del calendario tennistico internazionale, segnando l’inizio di una nuova stagione di competizioni e sfide.

Siamo solo all'inizio dell'anno, ma si avverte già la tensione degli appuntamenti importanti. Fervono i preparativi per la partenza del primo grande appuntamento del grande tennis internazionale, l'edizione 2026 degli Australian Open. Un passo fondamentale è quello del sorteggio dei tabelloni di qualificazione. Sono stati sorteggiati i tabelloni del torneo preliminare del primo Slam stagionale, la strada che, attraverso tre turni faticosi, porterà le giocatrici che completeranno il cammino a guadagnarsi il tanto agognato ingresso nel tabellone principale del torneo australiano. L'Italia proverà a rimpinguare il contingente presente a Melbourne per cercare di rendere meno netto il divario numerico con il settore maschile.

Australian Open 2026, il tabellone di qualificazione e i sorteggi degli italiani - I preparativi fervono, si avvicina il primo grande appuntamento della stagione tennistica, gli Australian Open 2026. oasport.it

#AustralianOpen, il tabellone delle qualificazioni: 14 italiani al via #SkySport #SkyTennis x.com

I due azzurri si preparano a Melbourne dove stanno per prendere il via gli Australian Open - facebook.com facebook

