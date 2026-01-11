australian open 2026 il tabellone di qualificazione e i sorteggi degli italiani

Gli Australian Open 2026 si avvicinano, portando con sé l’attesa per il tabellone di qualificazione e i sorteggi italiani. In questa fase preliminare, i giocatori si preparano a sfide cruciali per garantirsi un posto nel torneo principale. Con l’attenzione rivolta alle strategie e alle possibilità degli atleti italiani, si delineano gli eventi che definiranno il percorso verso uno dei grandi eventi del tennis internazionale.

I preparativi fervono, si avvicina il primo grande appuntamento della stagione tennistica, gli Australian Open 2026. Come ogni Major che si rispetti, il passo iniziale è quello del sorteggio dei tabelloni di qualificazione, percorso attraverso il quale i giocatori impegnati cercano di guadagnarsi il pass per il tabellone principale. Sono stati sorteggiati a Melbourne in tabelloni di qualificazione per il primo Slam stagionale. Per accedere al tabellone principale bisogna vincere tre incontri. La testa di serie numero uno è il tedesco Yannick Hanfmann. L’Italia, ad ulteriore testimonianza di un movimento che recita un ruolo di preminenza assoluta in campo internazionale, schiera un nutrito contingente di giocatori che sperano di andare ad infoltire la pattuglia già presente nel main draw. 🔗 Leggi su Oasport.it

