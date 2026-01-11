Aurora Livoli folla all' omaggio davanti al cortile dove è stata uccisa

Una raccolta di persone si riunisce davanti al cortile di via Paruta a Milano, per rendere omaggio ad Aurora Livoli. La giovane, di 19 anni, è stata vittima di violenza e omicidio il 29 dicembre scorso. L'incontro rappresenta un momento di memoria e solidarietà, nel rispetto della giovane e della sua famiglia.

Una folla partecipa all'omaggio per Aurora Livoli davanti al cortile di via Paruta a Milano, dove la 19enne è stata violentata e uccisa la mattina del 29 dicembre scorso. Sabato 10 gennaio l'ultimo saluto a Monte San Biagio, vicino a Latina, tra il dolore e la rabbia. Lo stesso sdegno che si respira a Milano, tra i residenti del quartiere, tra preghiere, proteste e lacrime. Milano, in centinaia al presidio in memoria di Aurora Livoli: "Serve un cambiamento". RICORDANDO AURORA In via Paruta, a Milano, il presidio dell'associazione Non Una Di Neno per ricordare Aurora Livoli. Questa mattina a Monte San Biagio l'ultimo saluto ad Aurora Livoli, la giovane di diciannove anni trovata senza vita nel cortile di un condominio a Milano. In carcere il suo assassino: un uomo di origine peruviana che ha confessato la violenza e l'omicidio

