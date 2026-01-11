Aurora Livoli | abbandono e bande rivali a Cimiano il quartiere in cui è stata uccisa

Aurora Livoli è stata vittima di una tragedia avvenuta nel quartiere Cimiano, periferia orientale di Milano. Un'area segnata da problemi di degrado, presenza di bande rivali e episodi di violenza. La vicenda mette in luce le difficoltà di un quartiere spesso associato a tensioni sociali e insicurezza, in un contesto cittadino che necessita di attenzione e interventi concreti.

Sporcizia, abbandono, bande rivali che si sfidano a colpi di coltelli e bottiglie: Cimiano, periferia est di Milano, il quartiere in cui è stata uccisa Aurora Livoli. L'omicidio della 19enne, ritrovata in un cortile di via Paruta, è solo l'ultima goccia di un vaso ormai colmo. Bottiglie abbandonate nei pochi spazi verdi, carrelli lasciati per strada, rifiuti. E ancora, risse e liti quotidiane. Nonostante le numerose segnalazioni al Comune, finora non è arrivata nessuna risposta: così è stata avviata una raccolta firme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Aurora Livoli: abbandono e bande rivali a Cimiano, il quartiere in cui è stata uccisa Leggi anche: Aurora Livoli, folla"all'omaggio davanti al cortile dove è stata uccisa Leggi anche: Come è stata uccisa Aurora Livoli, l’incontro casuale, le sigarette e la violenza: Velazco confessa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Aurora Livoli, i funerali: Monte San Biagio abbraccia per l'ultima volta la 19enne uccisa a Milano - Veglia prima dei funerali della ragazza violentata e strangolata dopo essersi allontanata da casa. msn.com

