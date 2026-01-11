Aumento residenti FdI tuona | Chi sono i nuovi cittadini?

L’aumento della popolazione a Pontedera ha suscitato reazioni contrastanti. Fratelli d’Italia critica il commento del sindaco Matteo Franconi, sottolineando l'importanza di analizzare non solo i numeri, ma anche la qualità della crescita e le caratteristiche dei nuovi cittadini. In un contesto di cambiamenti demografici, è fondamentale comprendere chi sono i nuovi residenti e come influenzano la realtà locale.

PONTEDERA "I numeri da soli non bastano, serve dire che città stiamo diventando". Fratelli d’Italia si scaglia contro il commento positivo del sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, che su queste pagine ha commentato positivamente il costante aumento della popolazione nella città della Vespa. Una popolazione che continua a crescere da quando nel 2023 ha superato i 30mila abitanti e che ha chiuso il 2025 con 30.298 residenti. Ma se per Franconi questo trend positivo è testimone di una città viva e attrattiva per l’opposizione di centrodestra l’interpretazione è di tutt’altra natura. "Il vero tema – dicono da Fratelli d’Italia – non è quanti residenti in più ci siano, ma chi sono e che prospettive portano alla città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

