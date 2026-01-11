Atp Honk Kong Musetti tradito da un problema al braccio | Bublik vince la finale in due set

Durante la finale dell’ATP di Hong Kong, Lorenzo Musetti è stato costretto a ritirarsi a causa di un problema al braccio, che lo ha influenzato durante l’incontro. Dopo un'ora e 37 minuti, il kazako Alexander Bublik ha conquistato il titolo vincendo in due set (7-6, 6-3). Con questa vittoria, Bublik entra tra i primi dieci giocatori al mondo.

Dopo un'ora e 37 minuti Lorenzo Musetti deve arrendersi, a causa di un problema al braccio che lo ha condizionato nel corso dell'incontro, al kazako Alexander Bublik che si impone con il punteggio di 7-6, 6-3 all' Atp 250 di Honk Kong entrando tra i primi dieci nel mondo. Peccato, per il carrarino, che comunque si "consola" alla grande visto che da lunedì 12 gennaio sarà, per la prima volta, nella posizione numero 5 del ranking mondiale grazie alla vittoria in semifinale contro il russo Andrey Rublev. La gara di Musetti. I colpi sono sempre i suoi: puro talento, uniti alla forza, creano un primo set molto equilibrato dove nessuno dei due protagonisti cede il proprio turno di servizio.

Ad Hong Kong Musetti cede sul più bello, ko in due set contro Bublik - Musetti ha pagato un fastidio al braccio ed è così uscito sconfitto per la sesta volta in una finale Atp, dopo un'ora e 40 minuti di gioco. rainews.it

ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 Honk Kong, Lorenzo #Musetti ai quarti di finale: sconfitto l'argentino Etcheverry in 3 set (6-7, 6-2, 6-4) #SkySport #SkyTennis x.com

