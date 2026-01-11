ATP Hong Kong Musetti-Sonego trionfano in finale nel doppio | è festa tricolore

Nel torneo ATP 250 di Hong Kong, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno conquistato la vittoria in doppio, portando a casa il titolo. La coppia italiana ha dimostrato solidità e collaborazione, regalando una soddisfazione importante nel contesto di un evento internazionale. La vittoria rappresenta un momento significativo per il tennis italiano, confermando la crescita e la competitività dei giocatori nel circuito professionistico.

Hong Kong, 11 gennaio 2026 – Lorenzo Musetti, dopo aver perso la finale del singolare (leggi qui), si consola con il doppio in coppia con Lorenzo Sonego nel torneo Atp 250 di Hong Kong. La coppia azzurra si impone al super tie-break contro Andrey Rublev e Kharen Khachanov con il punteggio di 6-4, 2-6, 10-1. Dopo le sconfitte patite due anni fa a Doha e l'anno scorso a Cincinnati, i due azzurri possono festeggiare il successo. (Fonte Adnkronos) Foto ATP Tour (da Fitp Tennis – Facebook)

