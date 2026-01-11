Atp Hong Kong | Musetti give me five!

Lorenzo Musetti, numero 2 in Italia, si è qualificato per la sua prima finale del 2026 a Hong Kong, grazie a una rimonta su Andrey Rublev. Con questa prestazione, Musetti entra nella storia del tennis italiano come il terzo atleta a raggiungere la Top 5 del ranking ATP, confermando il suo talento e la crescita nel circuito professionistico.

Lorenzo Musetti, numero 2 d'Italia, conquista subito la prima finale del 2026 con una splendida rimonta su Andrey Rublev e centra un traguardo storico: è il terzo italiano di sempre ad entrare nella Top 5 del ranking ATP. Spazio anche all'attesissima esibizione tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner di Seul.

