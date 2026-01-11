L’ATP Auckland 2026 si avvicina, con Shelton in testa al seeding e Darderi determinato a iniziare bene. Pur essendo ancora all’inizio dell’anno, l’attenzione cresce per il primo importante torneo della stagione, che promette di offrire spunti interessanti per gli appassionati di tennis. La competizione si configura come un primo banco di prova per i giocatori, in vista delle sfide future.

Siamo solo all’inizio dell’anno, ma la tensione inizia gradualmente a salire in vista del primo grande appuntamento della stagione. Il circuito ATP propone due tornei di categoria 250 come ultimo test ufficiale in vista dell’imminente partenza degli Australian Open: si gioca ad Adelaide e a Auckland. In Nuova Zelanda, il tabellone sarà composto da ventotto giocatori, si decide il nome di colui che succederà nell’albo d’oro al francese Gael Monfils, vincitore dell’edizione 2025 grazie al successo ottenuto in finale sul belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-3 6-4. La testa di serie numero uno sarà Ben Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Auckland 2026, Shelton guida il seeding. Darderi vuole partire con il piede giusto

Leggi anche: Tabellone ATP Auckland 2026: Luciano Darderi unico italiano al via. Ben Shelton guida il seeding

Leggi anche: Luciano Darderi e Lorenzo Sonego giocheranno ad Auckland: Ben Shelton, n.1 del seeding

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

ATP Auckland 2026: Luciano Darderi unico italiano al via. Ben Shelton guida il seeding; Tabellone ATP Auckland 2026: guida Shelton, c’è anche Darderi; Tabellone ATP 250 di Auckland 2026: Shelton guida il seeding, presente Darderi; ATP Auckland: Shelton in pole, Mensik insegue e Darderi esordisce.

ATP Auckland 2026: Luciano Darderi unico italiano al via. Ben Shelton guida il seeding - Ad Auckland prende forma il meglio di ciò che ha il circuito, ad oggi, in Nuova Zelanda, cioè l'ATP 250 locale che peraltro è uno dei più rispettati di ... oasport.it

Atp Auckland - Draw: Darderi nella parte alta con Shelton. Tanti forfait ad Adelaide. L'italo-argentino è pronto all'esordio stagionale. Quante assenze ad Adelaide tennisworlditalia.com/tennis/news/Ta… #Tabelloni #NovakDjokovic #StefanosTsitsipas #ReillyO x.com