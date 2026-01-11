Atalanta occhi puntati su Djimsiti | lunedì 12 nuovi accertamenti per il difensore
Lunedì 12, l'Atalanta effettuerà nuovi accertamenti sul difensore Djimsiti, uscito contro il Torino a causa di un trauma all’osso iliaco e al muscolo obliquo dell’addome. L’esito delle verifiche chiarirà le sue condizioni e i tempi di recupero. Restano in attesa aggiornamenti ufficiali per comprendere l’impatto dell’infortunio sulla sua disponibilità futura.
CALCIO. C’è attesa per capire quali siano le condizioni del giocatore nerazzurro, uscito contro il Torino per un forte trauma all’osso iliaco con impegno del muscolo obliquo dell’addome. Venerdì 16 trasferta a Pisa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
