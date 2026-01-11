Aspettano una casa 230 famiglie Ma 134 abitazioni sono inutilizzabili

Attualmente, 230 famiglie sono in attesa di un alloggio popolare, ma 134 delle abitazioni di proprietà pubblica risultano inutilizzabili. Questa situazione evidenzia un problema di disponibilità e gestione delle risorse abitative, rendendo urgente trovare soluzioni efficaci per ridurre le liste d’attesa e ripristinare gli immobili non utilizzati. Un intervento mirato è necessario per garantire un’abitazione dignitosa a chi ne ha bisogno.

E’ emergenza abitativa: 230 famiglie attendono la casa popolare, ma ci sono 134 abitazioni di proprietà pubblica inutilizzabili. I numeri sono emersi giovedì scorso nella commissione controllo o garanzia del Comune. Al centro della riunione la questione casa, con particolare riferimento all’ edilizia pubblica. La lunga discussione è stata aperta da un’introduzione del coordinatore della commissione, Mario Bravi, ed ha visto gli interventi degli assessori comunali Lorenzo Schiarea e Marco Cearo, dei dirigenti comunali, dei consiglieri Diego Mattioli, David Fantauzzi, Mauro Malaridotto, Pierfrancesco Pinna, Marco De Felicis, Barbara Di Nicola, Daniela Flagiello, Mauro Masciotti, Rita Barbetti e Maria Frigeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

