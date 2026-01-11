Aspettando il carnevale Ecco le sette reginette Ultimi dettagli per i carri

Mancano pochi giorni all'inizio del Carnevale di Follonica, giunto alla sua 59ª edizione. Le sette reginette, simbolo dei rioni della città, sono state presentate ufficialmente, segnando l’ultimo step prima delle sfilate dei carri. Un momento di preparazione e entusiasmo per la tradizione che anima Follonica, mantenendo vivo il folklore locale e coinvolgendo tutta la comunità in un appuntamento atteso ogni anno.

FOLLONICA Continua il cammino verso la 59° edizione del tradizionale Carnevale di Follonica, con la presentazione ufficiale delle reginette che rappresenteranno i rioni. La presentazione è avvenuta venerdì sera al locale "Sox Restaurant & Disco", dove le reginette dei 7 rioni (Assente solo il rione Chiesa, impegnato quest'anno nell'allestimento del carro di Re Carnevale) si sono presentate davanti al pubblico del Golfo che ha potuto ammirarle in passerella. Per il rione Capannino–Corti Nuove San Luigi la scelta è ricaduta su Luisa Leone (23 anni), follonichese e da sempre legata al mondo del Carnevale e della danza latinoamericana.

