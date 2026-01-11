Ascolti TV sabato 10 gennaio 2026 | C’è Posta per Te al 28,6% The Voice Kids al 19,7%
Ecco gli ascolti TV di sabato 10 gennaio 2026. Su Canale 5, “C’è Posta per Te” si conferma leader con il 28,6% di share, seguito da “The Voice Kids” al 19,7%. I dati Auditel indicano come il prime time sia stato dominato dalla programmazione di Canale 5, testimonianza della preferenza del pubblico per questi titoli. Gli ascolti riflettono le scelte degli spettatori in una serata caratterizzata da produzioni consolidate e di successo.
Ascolti TV di sabato 10 gennaio 2026 (Auditel): Canale 5 guida il prime time con C’è Posta per Te (4.422.000 spettatori, 28,6%). Rai 1 segue con The Voice Kids (3.042.000, 19,7%). In access La Ruota della Fortuna (4.908.000, 25,7%) precede Affari Tuoi (4.453.000, 23,3%). Nel preserale L’Eredità (4.490.000, 27,2%). Tutti i dati, daypart, telegiornali e nota Total Audience. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
