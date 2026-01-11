Ascolti TV sabato 10 gennaio 2026 | C’è Posta per Te al 28,6% The Voice Kids al 19,7%

Ecco gli ascolti TV di sabato 10 gennaio 2026: su Canale 5,

Ascolti TV di sabato 10 gennaio 2026 (Auditel): Canale 5 guida il prime time con C’è Posta per Te (4.422.000 spettatori, 28,6%). Rai 1 segue con The Voice Kids (3.042.000, 19,7%). In access La Ruota della Fortuna (4.908.000, 25,7%) precede Affari Tuoi (4.453.000, 23,3%). Nel preserale L’Eredità (4.490.000, 27,2%). Tutti i dati, daypart, telegiornali e nota Total Audience. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

