Ascolti TV 11 Gennaio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati Auditel della prima serata di domenica 11 gennaio 2026. Questa panoramica fornisce un quadro preciso sugli ascolti TV delle principali trasmissioni, offrendo un aggiornamento affidabile sui risultati diauditorium e le preferenze del pubblico. I numeri presentati sono ufficiali e rappresentano un punto di riferimento per analizzare l’andamento delle programmazioni televisive nella giornata.

Ascolti TV 11 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 11 Gennaio 2026. Gli ascolti TV dell’11 Gennaio 2026 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Prima di noi, mentre Canale 5 ha risposto con Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo. Italia 1 ha offerto Le Iene, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Fuori Dal Coro e Entrapment. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

