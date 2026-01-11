Ascolti TV 11 Gennaio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Da atomheartmagazine.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i dati Auditel della prima serata di domenica 11 gennaio 2026. Questa panoramica fornisce un quadro preciso sugli ascolti TV delle principali trasmissioni, offrendo un aggiornamento affidabile sui risultati diauditorium e le preferenze del pubblico. I numeri presentati sono ufficiali e rappresentano un punto di riferimento per analizzare l’andamento delle programmazioni televisive nella giornata.

Ascolti TV 11 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 11 Gennaio 2026. Gli ascolti TV dell’11 Gennaio 2026  hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Prima di noi, mentre Canale 5 ha risposto con Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo. Italia 1 ha offerto Le Iene, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Fuori Dal Coro e Entrapment. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 11 gennaio 2026 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 11 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 1 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 2 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ascolti tv ieri giovedì 8 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Ore 14, Harry Potter, Del Debbio e Formigli; Ascolti tv ieri (8 gennaio): Don Matteo non sbaglia e Raoul Bova vola, Formigli meglio di Infante-Del Debbio; Ascolti TV 2 gennaio, la sfida tra Purché finisca bene – Seduci e scappa e Francesca Cabrini; Ascolti TV ieri sera, 8 gennaio 2026: chi ha vinto tra Don Matteo e Forbidden Fruit?.

ascolti tv 11 gennaioAscolti tv ieri 11 gennaio 2026: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 11 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di domenica 11 gennaio 2026. mam-e.it

ascolti tv 11 gennaioAscolti tv sabato 10 gennaio, chi ha vinto tra C’è Posta per Te e The Voice Kids, i dati di Affari Tuoi - Chi ha vinto tra il debutto di C'è Posta per Te con Maria De Filippi su Canale 5 e The Voice ... fanpage.it

ascolti tv 11 gennaioAuditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 10 gennaio...0 - Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 10 gennaio 2026? superguidatv.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.