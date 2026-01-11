Aryna Sabalenka si impone nel torneo di Brisbane, dimostrando fin da subito il suo livello di competitività. Anche all'inizio di un nuovo anno, i migliori tennisti cercano di stabilire la propria presenza e di mettere in chiaro le proprie ambizioni. Questa vittoria riflette la determinazione e la preparazione della giocatrice, segnando un passo importante nel percorso stagionale.

I più forti non sono abituati a fare sconti e, anche all’inizio di un nuovo anno agonistico, cercano di lasciare il segno fin dalle prime battute. La bielorussa Aryna Sabalenka supera l’ucraina Marta Kostyuk 6-4 6-3 in un’ora e diciannove minuti e porta così a casa il torneo WTA 500 di Brisbane. La partita procede a strappi nelle prime fasi. La numero uno del mondo tiene rapidamente il turno di battuta inaugurale, ottiene ai vantaggi il break del 2-0 e allunga sul 3-0. La testa di serie numero sedici entra in partita e con una serie di tre giochi impatta sul 3-3. Sabalenka, nel finale allo sprint, conserva maggiore lucidità e strappa nuovamente il servizio alla rivale per timbrare, alla prima opportunità, il 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aryna Sabalenka lascia subito il segno e porta a casa il torneo di Brisbane

Leggi anche: Aryna Sabalenka vince e mette in imbarazzo il fidanzato: “Spero di chiamarti presto in un altro modo”

Leggi anche: Aryna Sabalenka: “Il gioco degli uomini è più veloce, saprò come affrontare Kyrgios in futuro”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

A Brisbane Sabalenka concede il bis; Kyrgios, Kovacevic non è Sabalenka: Nick travolto e subito fuori a Brisbane. Ma a me non importa; Nick Kyrgios subito sbaragliato in due set, poi si sfoga: Qui per soldi; LIVE Paolini-Bencic Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA | esordio subito complicatissimo.

WTA Brisbane: Sabalenka regina, Kostyuk piegata in due set - 1 apre il 2026 con un trionfo e si presenta in versione major al prossimo Australian Open ... ubitennis.com