Artico la Nato si mobilita contro Russia e Cina | Minacce aumentano servono risposte

La Nato ha deciso di intensificare le proprie attività nell’Artico, rispondendo all’aumento delle minacce percepite provenienti da Russia e Cina. La cooperazione e le esercitazioni nella regione saranno rafforzate per migliorare la comprensione e la capacità di risposta. Questa strategia mira a confrontarsi con le evoluzioni geopolitiche nell’area, garantendo una presenza più efficace e una maggiore preparazione alle eventuali sfide future.

#Groenlandia La NATO ha concordato di incrementare le attività e le esercitazioni nell'#Artico e nell'estremo nord, lo specifica il generale delle forze armate alleate, lo statunitense Grynkewich, nella conferenza su politica di sicurezza e difesa di Salen, in Sve - facebook.com facebook

Groenlandia, Nato:«Minaccia nell’Artico cresce». Le contromisure che l’Europa studia per fermare Trump ilsole24ore.com/art/groenlandi… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.