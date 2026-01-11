Artico la Nato si mobilita contro Russia e Cina | Minacce aumentano servono risposte
La Nato ha deciso di intensificare le proprie attività nell’Artico, rispondendo all’aumento delle minacce percepite provenienti da Russia e Cina. La cooperazione e le esercitazioni nella regione saranno rafforzate per migliorare la comprensione e la capacità di risposta. Questa strategia mira a confrontarsi con le evoluzioni geopolitiche nell’area, garantendo una presenza più efficace e una maggiore preparazione alle eventuali sfide future.
La Nato, dunque, ha concordato di approfondire la propria comprensione delle attività nell'Artico e aumentare le attività e le esercitazioni nell'estremo Nord. "La cooperazione militare in questa regione non è mai stata così forte", ha spiegato il comandante generale dell'Alleanza Atlantica, Alexus Grynkewich. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
