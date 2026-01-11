Ars et Labor sconfitta evitata nel recupero grazie ad un calcio di rigore

L’Ars et Labor inaugura il 2026 con un punto prezioso, pareggiando in casa contro lo Young Santarcangelo nel recupero. La partita si è conclusa con un calcio di rigore decisivo, che ha evitato la sconfitta per i padroni di casa. Un risultato che mantiene la squadra in corsa, evidenziando determinazione e compattezza in un avvio di stagione importante.

L'Ars et Labor apre il 2026 in casa con un pareggio ottenuto in pieno recupero contro lo Young Santarcangelo. Il risultato finale di 1-1 rallenta la corsa al primato della squadra ferrarese. Il Mezzolara batte il Faenza e allunga al vertice della graduatoria. Mister Di Benedetto per il match.

