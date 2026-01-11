Arma del delitto il coltello sul viottolo È della stessa marca di quelli di Jelenic
Il coltello rinvenuto sul viottolo, vicino alla scena del crimine, appartiene alla stessa marca di quelli trovati in possesso di Marin Jelenic, 36enne croato indagato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni di Anzola. La scoperta può rappresentare un elemento importante nell’indagine, collegando l’arma del delitto alle precedenti evidenze e al sospettato.
Il coltello trovato vicino alla scena del crimine, nel punto in cui si ipotizza che l’assassino si sia nascosto subito dopo l’omicidio, è della stessa marca dei due coltelli rinvenuti addosso a Marin Jelenic, 36enne croato, indagato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne di Anzola. Il movente, però, al momento resta un mistero. "Se i due si conoscevano prima? Non c’è una risposta a questa domanda, non lo so", spiega Luisella Savoldi, avvocato d’ufficio dell’indagato. Indaga la Squadra Mobile, coordinata dalla Procura (il fascicolo è del pm Michele Martorelli). Un omicidio, da quanto emerge, commesso in appena tre secondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Il coltello non si trova, è mistero. Giallo nel delitto nel parcheggio. L’arma letale “sparisce“ nell’auto
Leggi anche: Garlasco, cosa rivela l'autopsia su Chiara Poggi sul colpo mortale e l'arma del delitto
Arma del delitto, il coltello sul viottolo. È della stessa marca di quelli di Jelenic; Capotreno ucciso in stazione. Il killer doveva lasciare l’Italia. Ignorato il decreto del prefetto. La sua vita tra Caritas e coltelli.
Arma del delitto, il coltello sul viottolo. È della stessa marca di quelli di Jelenic - Il coltello trovato vicino alla scena del crimine, nel punto in cui si ipotizza che l’assassino si sia nascosto subito dopo l’omicidio, è della stessa marca dei due coltelli rinvenuti addosso a Marin ... ilrestodelcarlino.it
Convalidato l’arresto a Brescia per l’unico sospettato del delitto Ambrosio. Analisi sull’arma trovata nel punto in cui lui si è nascosto subito dopo il fatto. Salma restituita alla famiglia, per l’addio ad Anzola ipotesi sabato prossimo. . - facebook.com facebook
TENTATO OMICIDIO E DETENZIONE ILLEGALE DI ARMA, I CARABINIERI ARRESTANO UNA PERSONA Il 7 gennaio, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto... x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.