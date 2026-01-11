Arma del delitto il coltello sul viottolo È della stessa marca di quelli di Jelenic

Il coltello rinvenuto sul viottolo, vicino alla scena del crimine, appartiene alla stessa marca di quelli trovati in possesso di Marin Jelenic, 36enne croato indagato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni di Anzola. La scoperta può rappresentare un elemento importante nell’indagine, collegando l’arma del delitto alle precedenti evidenze e al sospettato.

Il coltello trovato vicino alla scena del crimine, nel punto in cui si ipotizza che l’assassino si sia nascosto subito dopo l’omicidio, è della stessa marca dei due coltelli rinvenuti addosso a Marin Jelenic, 36enne croato, indagato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne di Anzola. Il movente, però, al momento resta un mistero. "Se i due si conoscevano prima? Non c’è una risposta a questa domanda, non lo so", spiega Luisella Savoldi, avvocato d’ufficio dell’indagato. Indaga la Squadra Mobile, coordinata dalla Procura (il fascicolo è del pm Michele Martorelli). Un omicidio, da quanto emerge, commesso in appena tre secondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

