Nel 2025, il Monte Argentario registra un ulteriore calo della popolazione residente, confermando un trend negativo in diversi anni. Il saldo naturale rimane in territorio negativo, evidenziando un’emorragia demografica consistente. Questa situazione, già evidenziata negli anni precedenti, sottolinea le sfide di un’area che affronta difficoltà nel mantenere la propria vitalità demografica nel tempo.

MONTE ARGENTARIO Ancora un calo di residenti all’Argentario nel corso del 2025. Proprio come lo scorso anno e in quello precedente, la popolazione del promontorio continua a scendere. Se nel 2023 era scesa sotto la soglia dei 12mila e nel 2024 era arrivata a 11.858 abitanti, nel 2025 il dato è sceso ancora, fino ad arrivare a 11.737 unità. Questo il resoconto che arriva dalla consueta statistica redatta a fine anno dai Servizi Demografici del Comune di Monte Argentario. La popolazione residente al 31 dicembre 2025 è divisa in 5700 maschi e 6037 femmine, di cui 822 stranieri (maschi 348, femmine 474). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Argentario, emorragia demografica. Drammatico il saldo naturale

