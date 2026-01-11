Arezzo-Pontedera 1-0 | gli amaranto non brillano ma allungano in vetta

L’Arezzo supera il Pontedera 1-0 grazie a un gol fortuito di Renzi nel primo tempo. La squadra amaranto, pur senza esprimere un gioco brillante, mantiene la vetta della classifica con questa vittoria. Risultato che permette ai padroni di casa di consolidare la posizione in campionato, dimostrando solidità e determinazione. Un successo che, pur senza entusiasmare, si rivela importante nel percorso di stagione.

Arezzo, 11 gennaio 2026 – Minima spesa, massima resa. L’Arezzo non brilla, ma porta a casa l’intera posta contro il Pontedera grazie a un gol fortunoso di Renzi nel primo tempo. È un successo preziosissimo, perché consente di allungare in vetta sul Ravenna secondo: sono quattro, ora, i punti di distacco sui romagnoli. Al Comunale andava in scena il più classico dei testa-coda: amaranto primi con un punto di margine, granata ultimi dopo il pari della Torres con il Campobasso. È la prima del 2026 sotto San Cornelio ed è anche la prima di Ionita in amaranto, subito titolare a poche ore dal suo arrivo dalla Triestina: il moldavo sostituisce lo squalificato Mawuli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

