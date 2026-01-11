Arezzo si prepara a una nuova occasione di consolidare la propria posizione in classifica, con Bucchi che può allungare a +4 sul Ravenna. La formazione biancazzurra schiera fin dall’inizio Ionita e Coppolaro, in vista della sfida contro il Pontedera, ultimo in classifica. Un match importante per il proseguimento del campionato, che si disputa al Comunale nel debutto del 2026.

di Luca Amorosi La prima sfida al Comunale del 2026 vede l’ contrapporsi al Pontedera fanalino di coda del girone. L’occasione è ghiotta, dunque, per allungare in vetta alla classifica dopo che il Ravenna, ieri, non è andato oltre il pareggio a reti bianche, in casa, nel derby contro il Forlì. Prove di fuga, insomma, per gli amaranto, attraverso una sfida dove la differenza di valori tra le due squadre è evidente. Bucchi, tuttavia, mette in guardia i suoi, un po’ come aveva fatto Venturi nei giorni scorsi. "Sarà più difficile vedere l’ di inizio stagione perché i punti ora pesano di più", aveva detto il portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo, altra chance per l’allungo. Bucchi può andare a +4 dal Ravenna. Dall’inizio subito Ionita e Coppolaro

Arezzo, another chance to extend their lead. Bucchi can close the gap by four points. Ionita and Coppolaro will start immediately. - Pontedera, bottom of the table, faces the league leaders: their closest rivals were held to a draw by Forlì in the early game. sport.quotidiano.net