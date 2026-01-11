' Area giovani per te' nelle scuole tre percorsi laboratoriali tra informatica fumetto e sport

Da gennaio a maggio, nelle scuole del territorio, si svolge la prima edizione di ‘Area giovani per te’. Tre percorsi laboratoriali, tra informatica, fumetto e sport, offrono agli studenti con sedi distaccate l’opportunità di partecipare a attività educative e ricreative senza dover raggiungere le città. Un’iniziativa pensata per favorire l’inclusione e promuovere lo sviluppo di competenze e interessi tra i giovani del territorio.

