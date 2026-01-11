' Area giovani per te' nelle scuole tre percorsi laboratoriali tra informatica fumetto e sport
Da gennaio a maggio, nelle scuole del territorio, si svolge la prima edizione di ‘Area giovani per te’. Tre percorsi laboratoriali, tra informatica, fumetto e sport, offrono agli studenti con sedi distaccate l’opportunità di partecipare a attività educative e ricreative senza dover raggiungere le città. Un’iniziativa pensata per favorire l’inclusione e promuovere lo sviluppo di competenze e interessi tra i giovani del territorio.
Da gennaio a maggio arriva nelle scuole del territorio la prima edizione di ‘Area giovani per te’, per offrire a tutti gli studenti con sedi distaccate la possibilità di partecipare alle attività educative, creative e sportive di ‘Area giovani’ senza doversi spostare in città. Saranno infatti uno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole a quarant’anni dal Concordato, Monsignor Giuliodori: “L’Irc forma la coscienza dei giovani e offre strumenti per comprendere cultura e società nelle scuole”
Leggi anche: Torna nelle scuole ‘Sky Up The Edit’, il progetto che promuove l’inclusione digitale tra i più giovani
Programmazione informatica, fumetto e sport: Area Giovani arriva nelle scuole del territorio; La svolta di ’Area giovani’: Guardiamo alle frazioni; Coding, fumetto e sport: Area Giovani arriva nelle frazioni; VDAorienta 2026, tre giorni per aiutare i giovani a scegliere il futuro.
Programmazione informatica, fumetto e sport: Area Giovani arriva nelle scuole del territorio - 'Area Giovani Per Te' è il progetto di ampliamento e diffusione capillare nel territorio e nelle frazioni delle attività di Area Giovani del Comune di Ferrara. cronacacomune.it
La svolta di ’Area giovani’: "Guardiamo alle frazioni" - L’assessore Chiara Scaramagli: "Riduciamo le distanze, più coinvolgimento". msn.com
È stato presentato oggi, in residenza municipale, “Area Giovani per Te”, il nuovo progetto di ampliamento delle attività di Area Giovani promosso dal Comune di Ferrara con l’obiettivo di portare opportunità educative e di socialità direttamente nei territori e nell - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.