‘Arcana Imperii’ a Vietri sul Mare arriva il procuratore Borrelli

A Vietri sul Mare, l’associazione culturale La Congrega Letteraria inaugura la XIII edizione con il dibattito “Arcana Imperii: segreto e libertà di parola nella vita collettiva”. Tra gli ospiti, il procuratore Borrelli, che affronterà temi legati alla trasparenza, alla giustizia e al ruolo della parola pubblica nella società. L’evento offre un’occasione di riflessione su questioni fondamentali per il vivere civile e la libertà di espressione.

In apertura della sua XIII edizione, l'associazione culturale di Vietri sul Mare " La Congrega Letteraria " invita al dibattito " ARCANA IMPERII: segreto e libertà di parola nella vita collettiva". Un momento di confronto civico, politico e giurisprudenziale diretto da tre voci autorevoli. A questo primo appuntamento del programma di quest'anno, dialogheranno con il pubblico: Giuseppe Borrelli, Procuratore della repubblica di Reggio Calabria (già procuratore di Salerno) con intervento a tema: "Usi e abusi del segreto istruttorio"; Francesco Schiaffo, docente di Criminologia e di Diritto penale all'Università degli studi di Salerno con intervento a tema: "Libera manifestazione del pensiero e reati di opinione"; e Roberto Miraglia, docente di Filosofia e Teoria dei linguaggi all'Università di Milano-Bicocca cui spetterà introdurre i temi e trarre le conclusioni finali; dopodiché la parola verrà lasciata agli interventi dal pubblico.

