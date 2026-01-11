Aquila Ponte a Ema, storica società sportiva fondata nel 1927, annuncia il ritorno alla categoria juniores. Con questa iniziativa, la società rafforza il suo impegno nello sviluppo dei giovani atleti, proseguendo la tradizione di eccellenza che ha visto tra i suoi membri figure di rilievo come Gino Bartali. Un passo importante per il futuro del Club, che mira a valorizzare le nuove generazioni nel mondo dello sport.

Alle soglie del centenario dalla nascita che porta la data del 1927, la gloriosa società sportiva Aquila Ponte a Ema che ha avuto tra i suoi atleti il grande Gino Bartali poi presidente onorario, presenta con il nuovo anno una bella novità, ovvero il ritorno anche alla categoria juniores. Un’esperienza già vissuta e praticata negli anni scorsi dalla società bianconera di via Chiantigiana, che il presidente attuale Francesco Panichi ed i suoi collaboratori ripropongono anche a seguito della cessata attività ciclistica con la fine del 2025 della Sancascianese e il contemporaneo passaggio degli atleti allievi di quella società agli juniores con il 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Aquila torna negli Junior

Leggi anche: L'Aquila, inquilini spiati da microcamere nascoste negli appartamenti: aperta un'inchiesta

Leggi anche: L’Aquila, intero condominio sotto sorveglianza: trovate telecamere nascoste negli appartamenti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Aquila torna negli Junior; Antonella Clerici torna con The Voice Kids e si sbilancia sulla sfida del sabato sera con C'è Posta per te.

Aquila torna negli Junior - Alle soglie del centenario dalla nascita che porta la data del 1927, la gloriosa società sportiva Aquila Ponte a Ema che ha avuto tra i suoi atleti il grande Gino Bartali poi presidente onorario, pres ... msn.com