Anziana di 90 anni investita a Ostia è grave

Una donna di 90 anni è stata investita questa mattina in via di Castel Porziano, nel quartiere di Ostia. L’incidente si è verificato intorno alle 12 presso il civico 497. La donna è stata soccorsa e si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.

Una donna di 90 anni è stata investita questa mattina, intorno alle 12, in via di Castel Porziano, all’altezza del civico 497, a Ostia. L’anziana, colpita da una Nissan Micra, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Grassi.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Anziana investita in viale Michelangelo, è grave

Leggi anche: Anziana investita mentre attraversa la strada, è grave

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pistoia, anziana investita e uccisa, la nuora la vede a terra e muore per un malore improvviso.

Bari, anziana investita in via Giulio Petroni: trasportata in ospedale in condizioni critiche - La vittima ha riportato diversi traumi e, all’arrivo dei sanitari del 118, è stata trovata in stato di incoscienza. giornaledipuglia.com

Mancini soccorre anziana investita, il figlio: 'Per fortuna non era ai Mondiali' - Una signora di 94 anni attraversa in bicicletta tra via Capanna e via Rosmini e viene investita da un`automobile. calciomercato.com

Il truffatore ha chiamato l’anziana dicendo che il figlio aveva investito una donna e un bambino e che rischiava 25 anni di carcere: così ha consegnato orologi e gioielli - facebook.com facebook

Nonna Lucia ha appena compiuto 110 anni! Ha visto nascere l' #ASRoma, tifandola già a Campo Testaccio Ecco la sua stupenda lettera: asroma.com/it/notizie/746… x.com