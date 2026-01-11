annunci di nuove console e i giocatori rimpiangono quelle vecchie

Molti giocatori continuano a utilizzare console di generazione precedente, come PlayStation 4 e Xbox One, anche con l’arrivo delle nuove Xbox e PlayStation. Questa situazione si nota frequentemente nelle lobby di gioco e nei gruppi online, dove si incontrano utenti che preferiscono mantenere le console attuali. La presenza di queste piattaforme evidenzia come, nonostante le novità, molte persone scelgano di restare con i dispositivi già noti e affidabili.

No, dico, davvero c’è chi è preoccupato dello slittamento dell’uscita delle nuove Xbox e PlayStation? Me ne sono reso conto giocando, non leggendo i comunicati, siccome nelle lobby, nei matchmaking, nei gruppi casuali, incontro moltissimi giocatori che usano ancora PlayStation 4 e Xbox One (la generazione precedente), soprattutto i più giovani. Non so se siano la maggioranza assoluta del pubblico, non ho numeri ufficiali sotto mano, di certo sono la maggioranza di quelli che incontro io, e li incontro spesso. Così sono andato a controllare. Avrò cinquantacinque anni, starò iniziando a rimambirmi, ma qualcosa non mi torna, in molti sensi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

