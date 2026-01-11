Annullato definitivamente il presepe vivente a Chieti

L'edizione 2026 del Presepe vivente di Chieti è stata definitivamente annullata a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste anche questa domenica. L'evento, che avrebbe recuperato la data del 6 gennaio, non si terrà più, confermando l'interruzione temporanea di questa tradizione nel territorio teatino.

L'edizione del 2026 del tradizionale Presepe vivente di Chieti è stata annullata definitivamente per via delle avverse condizioni meteo previste anche questa domenica, data di recupero prevista dopo che era saltato l'appuntamento del 6 gennaio. A comunicarlo è l'associazione Teate Nostra.

