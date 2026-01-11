Anno nuovo vecchi problemi | candidati all' assalto della poltrona da sindaco

L’inizio del 2026 si apre con le stesse sfide di sempre per i candidati sindaco. Problemi irrisolti e questioni irrisolte continuano a caratterizzare il panorama politico locale, richiedendo nuove strategie e impegno concreto. Il nuovo anno rappresenta un'occasione per affrontare le criticità con spirito rinnovato, ma la strada verso soluzioni durature resta ancora da percorrere.

Anno nuovo, vecchi problemi. Non è uno slogan, ma è lo specchio di una realtà che inizia il 2026 portandosi dietro il peggio lasciato nel 2025. Di una città che, da tanti anni non riesce in nessun modo ad esprimere una classe dirigente politica seria e competente, e che non sia legata ai lacci.

Crisi idrica nel trapanese, anno nuovo problemi vecchi: “Nuova riduzione da parte di Siciliacque” - Con queste parole il sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, interviene sulla riduzione della fornitura ... itacanotizie.it

Marsala, anno nuovo ma problemi vecchi: a Sappusi ennesima rottura della rete idrica - Nel quartiere Sappusi, come si può vedere dal video che pubblichiamo, ... tp24.it

