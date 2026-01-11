Con l’inizio del nuovo anno, molte scuole italiane devono affrontare problemi legati al freddo e alle condizioni degli ambienti scolastici. Da Torino a Caserta, studenti e insegnanti si trovano a svolgere le lezioni in aule fredde o chiuse, con caldaie fuori servizio e a volte anche evacuazioni. Questi disagi evidenziano le difficoltà strutturali di alcune scuole italiane nel garantire ambienti adeguati all’attività educativa.

Il freddo mette ancora una volta in ginocchio le scuole. Con la ripresa delle lezioni, dopo la pausa natalizia, centinaia di bambini, ragazzi e docenti hanno dovuto fare i conti con caldaie in blocco, termosifoni spenti, allagamenti. Dal Nord al Sud si ripete un canovaccio già visto negli anni scorsi: aule chiuse o studenti al freddo con “conseguenze sull’apprendimento”, spiega Rosita Romeo, sociologa dell’ambiente e autrice con Mirko Giuntini di Progettare il comfort abitativo. Benessere, salubrità e qualità ambientale nella realizzazione degli spazi (Maggioli editore). Il rientro tra i banchi è stato difficile a Torino all’ istituto superiore Zerboni in Borgata Vittoria: per due volte i tecnici di Città Metropolitana sono dovuti intervenire su segnalazione del dirigente che ha comunque permesso ai ragazzi di tornare a casa prima nella giornata di mercoledì, perché il “freddo era diventato fastidioso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anno nuovo, scuole al gelo: a lezione col cappotto, aule chiuse, studenti “evacuati”. L’inverno in classe da Torino a Caserta

Leggi anche: La caldaia si è rotta, aule al freddo a Empoli. Studenti in classe con il cappotto, montate stufette per riscaldarsi

Leggi anche: Freddo nelle aule, scuole chiuse in un comune del Vercellese per un guasto alla caldaia: in classe c’erano 12 gradi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Scuole al gelo: al rientro dalle vacanze si riaccende l’emergenza ‘freddo’; SCUOLE MODENESI AL GELO, LA FLC CGIL DENUNCIA UNA SITUAZIONE INACCETTABILE; Jesi, nuova scuola Lorenzini: ritorno in classe al gelo; Jesi, scuola Lorenzini, beffa al rientro in classe: è un gelo, dietrofront degli studenti.

Scuole al gelo e caldaie in blocco, scoppia la protesta e gli studenti si rifiutano di entrare in aula: «Situazione mai vista in 20 anni» - Sit in davanti alle scuole, ragazzi che si rifiutano di far lezione negli istituti al gelo, confronti con i presidi e minacce di sciopero. ilgazzettino.it