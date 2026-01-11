Annabella Martinelli la ragazza di 22 anni scomparsa tra i boschi | Trovata la sua bicicletta

Dal 6 gennaio, la scomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni di Padova e studentessa a Bologna, ha suscitato preoccupazione. Recentemente è stata trovata la sua bicicletta tra i boschi, ma ancora non si conoscono le circostanze della sua assenza. La vicenda resta sotto osservazione, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire quanto accaduto.

Dal 6 gennaio non si sa più nulla di Annabella Martinelli, ragazza di 22 anni residente a Padova e studentessa di Giurisprudenza all'università di Bologna. La giovane era uscita di casa intorno alle 20, ma non è più rientrata. L'ultima volta che il suo telefono è stato rintracciato era in zona. Il mistero di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da 5 giorni a Padova: ritrovata la bicicletta. Scomparsa Annabella Martinelli, trovata la bici della 22enne: in azione droni e cani molecolari. Scomparsa da casa, si cerca una 22enne studentessa Unibo; PADOVA | Scomparsa una ragazza di 22 anni: appello per ritrovare Annabella Martinelli; Quinto giorno di ricerche di Annabella Martinelli. La studentessa di Teolo è scomparsa il 6 gennaio; Scomparsa studentessa di 22 anni, ricerche a Padova e mobilitazione sui social per Annabella Martinelli. Quinto giorno di ricerche di Annabella Martinelli, studentessa Unibo - Chiunque avesse elementi utili alle indagini è invitato a contattare le forze dell'ordine al numero di emergenza 112 o la stazione dei...

Annabella Martinelli, scomparsa da Teolo: quinto giorno di ricerche invano - Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni scomparsa il 6 gennaio a Teolo (Padova): continuano le ricerche, dai Colli Euganei verso Bologna ... lavocedivenezia.it

Ritrovata la bici della 22enne Annabella Martinelli scomparsa a Padova, il mezzo abbandonato a bordo strada - A Teolo vicino Padova è stata ritrovata la bici di Annabella Martinelli, la ragazza scomparsa il 6 gennaio: c'è anche un video del suo passaggio ... virgilio.it

Annabella Martinelli, padovana, di cui non si hanno più notizie dalla sera del 6 gennaio. L'appello della famiglia - facebook.com facebook

22enne padovana #scomparsa da 5 giorni: Soccorso alpino Veneto, Vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell'ordine la cercano nella zona di #Teolo. Annabella Martinelli si è allontanata da casa in bici il 7 gennaio; non si esclude nessuna ipotesi su cosa x.com

