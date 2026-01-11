Andreas Muller sbotta | Sono gay e sto con Veronica Peparini per soldi La provocazione contro gli haters

Andreas Muller risponde alle polemiche in modo diretto e ironico, affrontando le accuse degli haters riguardo alla sua relazione con Veronica Peparini. Attraverso un messaggio su Instagram, il ballerino chiarisce il suo punto di vista, sottolineando come le critiche sull’età e le insinuazioni siano prive di fondamento. La sua presa di posizione evidenzia l’importanza di rispettare le scelte personali, lontano da giudizi e pregiudizi.

Il ballerino e vincitore di Amici affida a Instagram uno sfogo al vetriolo, rispondendo con sarcasmo alle critiche sull'età di Veronica Peparini: "Se mi sono innamorato di quella che per voi sembra mia nonna, è una colpa?". Poi difende le figlie: "Insultate due bambine, siete persone rovinate". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

