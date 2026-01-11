Andreas Muller risponde agli haters | Parlate ma non sapete un cao**
Andreas Muller, ballerino e vincitore di Amici, ha condiviso un video in risposta alle numerose critiche ricevute sui social. Con tono tranquillo e diretto, ha affrontato le accuse e i commenti negativi, sottolineando di essere concentrato sul suo percorso e di non lasciarsi influenzare dalle opinioni non costruttive. La sua risposta evidenzia l’importanza di mantenere rispetto e autenticità anche in situazioni di confronto online.
Lo sfogo del ballerino contro le accuse e i commenti negativi sui social Andreas Muller, noto ballerino e vincitore della sedicesima edizione di Amici, ha deciso di rispondere con un video-sfogo ai tanti haters che ogni giorno lo criticano sui suoi profili social. Il ballerino ha voluto chiarire una volta per tutte alcune delle accuse . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
