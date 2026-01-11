Andrea Sempio | Ci sono le tifoserie e una parte ce l' ha con me Sono un colpevole desiderato ma l' assassino è Stasi

Andrea Sempio, coinvolto nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, è stato recentemente intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. Nel corso dell’intervista, Sempio ha commentato le tensioni con alcune tifoserie e ha espresso la sua opinione sulla vicenda giudiziaria, sottolineando la sua posizione e il suo punto di vista sul caso.

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco (Pavia) nel 2007, è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, domenica pomeriggio.“Sono un colpevole desiderato”“Tu ti senti un po' un colpevole annunciato?”, chiede la conduttrice. “Sono un colpevole ‘desiderato’”. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

