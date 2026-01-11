Andrea Sempio a Verissimo | tutti i retroscena sul DNA gli scontrini e i suoi diari personali

Andrea Sempio è stato ospite di Verissimo, dove ha condiviso per la prima volta dettagli e riflessioni sul caso di Chiara Poggi. Durante l'intervista, ha parlato del suo DNA, delle prove raccolte e dei suoi diari personali, offrendo un’inedita prospettiva sui fatti. L’intervista ha fornito una panoramica diretta e sobria sul suo ruolo e sulla vicenda giudiziaria.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Andrea Sempio ha raccontato per la prima volta la sua versione dei fatti riguardanti il delitto di Chiara Poggi. L’intervista affronta nel dettaglio i risultati delle perizie sul DNA, le impronte, gli scontrini di Vigevan o e i suoi diari personali, con Sempio che spiega punto per punto ogni elemento dell’inchiesta. DNA sotto le unghie di Chiara: risultati non affidabili. La genetista aveva rilevato una compatibilità moderata e forte del DNA trovato sotto le unghie di Chiara con Sempio e altri maschi della sua famiglia. Sempio ha però chiarito che i risultati sono non attribuibili a nessuno: “Il materiale era degradato, poco e mal conservato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Andrea Sempio a Verissimo: tutti i retroscena sul DNA, gli scontrini e i suoi diari personali Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio a cena con i suoi avvocati: il video su Instagram dopo l’udienza sul Dna Leggi anche: Andrea Sempio e i 14 «punti di contatto» con Chiara Poggi, il Dna e gli oggetti nella villetta a Garlasco: cosa vogliono dimostrare i suoi avvocati Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Andrea Sempio a Verissimo: l'ospitata che riaccende il dibattito sul delitto di Garlasco; Andrea Sempio ospite a Verissimo: «Da Silvia Toffanin per raccontare la sua verità». I precedenti in tv e la linea strategica...; Caso Garlasco, irrompe Silvia Toffanin: verità (e polemiche) con Andrea Sempio; Garlasco, Andrea Sempio oggi a Verissimo. Gli ospiti di domenica 11 gennaio: da Francesca Tocca a Mariana Rodriguez. Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5 - L'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi si è raccontato a Silvia Toffanin: " Mi aspetto un rinvio a giudizio" ... rtl.it

