Andrea Sempio a Verissimo | Sono un colpevole desiderato | Video Mediaset

Oggi, a Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato Andrea Sempio in merito al caso Chiara Poggi. La conversazione ha affrontato i dettagli della vicenda giudiziaria, offrendo uno sguardo diretto sulle accuse e sulle riflessioni dell’intervistato. L’intervista rappresenta un’occasione per approfondire un episodio che ha suscitato grande attenzione mediatica e pubblica, contribuendo a chiarire alcuni aspetti della vicenda.

Quest'oggi, domenica 11 gennaio 2026, a Verissimo, è andata in onda l'intervista di Silvia Toffanin ad Andrea Sempio sul cado riguardante la morte di Chiara Poggi. Ecco cosa ha detto l'indagato nel salotto pomeridiano di Canale 5 in merito alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. Verissimo: l'intervista ad Andrea Sempio da parte di Silvia Toffanin. Nella seconda puntata del nuovo anno di Verissimo, Andrea Sempio ha avuto modo di raccontare la sua in merito alla vicenda riguardante la morte di Chiara Poggi e alle indagini che proseguono e che lo vedono tra gli indagati. Nel salotto di Silvia Toffanin Sempio ha risposto alla domanda: " Chi ha ucciso Chiara Poggi? " dicendo: " Io, ad oggi, credo Alberto Stasi ".

