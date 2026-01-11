Andrea Sempio è stato ospite a Verissimo, dove ha condiviso per la prima volta pubblicamente la sua versione dei fatti riguardo al delitto di Garlasco. Durante l’intervista, ha spiegato il percorso che lo ha portato dalla scoperta dell’indagine alla decisione di non presentarsi all’interrogatorio, offrendo una prospettiva diretta sulla vicenda e sui propri sentimenti.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Andrea Sempio ha parlato per la prima volta in televisione della vicenda che lo vede coinvolto nel delitto di Garlasco, raccontando la propria esperienza e la sua verità. In una parte della conversazione, che riportiamo di seguito, Sempio ha raccontato come ha scoperto di essere indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, come lo ha comunicato alla famiglia e perché non si è presentato all’interrogatorio dello scorso 20 maggio. “Il 2025 è senza dubbio l’anno più difficile della mia vita”, ha esordito Sempio, riferendosi alla terza volta in cui è stato indagato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Andrea Sempio a Verissimo: dal momento della scoperta dell’indagine alla decisione di non presentarsi all’interrogatorio

Leggi anche: Garlasco, i «contatti anomali» tra Andrea Sempio e la Procura prima dell'interrogatorio: le telefonate in 48 ore. «Non ricordiamo il motivo»

Leggi anche: Garlasco, comunicata la decisione su Andrea Sempio: l’annuncio dell’avvocato

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Garlasco, Andrea Sempio racconta a Verissimo. Gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 gennaio: da Francesca Tocca a Mariana Rodriguez; Garlasco: Andrea Sempio, mi aspetto un rinvio a giudizio; Verissimo, sabato 10 gennaio: le interviste e gli ospiti di oggi; Garlasco, Andrea Sempio si è raccontato a Verissimo. Gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 gennaio: da Francesca Tocca a Mariana Rodriguez.

Andrea Sempio a Verissimo: dal momento della scoperta dell’indagine alla decisione di non presentarsi all’interrogatorio - ha detto l'uomo, oggi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. msn.com