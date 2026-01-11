Durante gli Europei 2026 di speed skating, Andrea Giovannini ha conquistato una medaglia di bronzo nella Mass Start maschile, confermando la crescita della nazionale italiana in questa disciplina. La competizione si è svolta all’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, segnando un risultato importante nel percorso degli atleti italiani ai campionati continentali.

Calato il sipario sugli Europei 2026 di speed skating sulle singole distanze. Sull’anello di ghiaccio dell’ Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki (Polonia), la Nazionale italiana ha portato a casa la quinta medaglia del proprio percorso, ovvero il bronzo di Andrea Giovannini nella Mass Start maschile. Tra gli atleti da battere il trentino, campione del mondo in carica e secondo nella classifica di Coppa del Mondo di quest’anno nella specialità. Vista l’assenza dell’olandese Jorrit Bergsma, il rivale più qualificato era il belga Bart Swings, campione olimpico in carica e oro europeo nel 2024 a Heerenveen (Paesi Bassi) nella prova con partenza di massa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Giovannini si tinge di bronzo nella Mass Start degli Europei 2026. Swings conferma il titolo

